Bilecik\'te Temizlik İşçisi Motosiklet Kazası Sonucu Yaralandı

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Bilecik'te belediye ait bir temizlik işçisi yolda temizlik yaptığı esnada motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Bilecik'in Gölpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolda temizlik yapan Asım Ç.'ye Reşadiye Mahallesi'nden Çarşı istikametine giden A.E.Y. idaresindeki 11 ACA 157 plakalı motosiklet çarptı. Kazada temizlik işçisi Asım Ç. bir yana çöp kutusu bir yana savruldu. Motosiklet sürücüsü kazayı yarala almadan atlatırken, Asım Ç. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK