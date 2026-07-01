Bilecik\'te Tır Kazası: Araç Yan Yattı

Bilecik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tırın yan yatması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kaza, Bilecik D-650 karayolu Ahmetpınar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akın A. idaresindeki 37 ABK 011 plakalı tır, Bozüyük istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bankete devrilerek yan yattı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Meydana gelen trafik kazasında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, tırda maddi hasar oluştu.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK