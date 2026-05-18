Bilecik\'te Tır-Otomobil Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te tır ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik'e bağlı Gülümbe rampaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S. idaresindeki 16 RAA 12 plakalı tır, Vezirhan istikametine seyir halindeyken zeminin kaygan olması nedeniyle dorsenin kayması sonucu kontrolden çıktı. Karşı şeride kayan dorse, Y. K. yönetimindeki 34 FPH 032 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK