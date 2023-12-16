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Bilecik'te Tırın Hareketi Üst Geçidi Yıkma Noktasına Getirdi - Son Dakika
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Bilecik'te Tırın Hareketi Üst Geçidi Yıkma Noktasına Getirdi

Bilecik'te bir tır sürücüsü arızaya bakmak için indiği sırada tır aniden hareket ederek üst geçidi yıkma noktasına getirdi. Sürücü yaralanırken, tır bariyerlere ve elektrik direğine çarparak durabildi.

Bilecik\'te Tırın Hareketi Üst Geçidi Yıkma Noktasına Getirdi
16.12.2023 - 11:31,
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Bilecik'te sürücünün bir arızaya bakmak için indiği sırada aniden hareket eden tır, az kalsın üst geçidi yıkıyordu. Tırın hareket etmesi nedeniyle bulunduğu yerden düşen sürücü ise yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'ten Eskişehir istikametine seyir halindeki 26 UC 258 plakalı tırın sürücüsü Selami N., TOKİ kavşağına geldiğinde durarak, kupa ve dorse arasındaki bölümde oluşan bir arızaya bakmak için araçtan indi. Bu esnada tırın aniden hareket etmesi nedeniyle bulunduğu yerden düşen sürücü yaralanırken, tır ise yol kenarında bulunan bariyerlere ve elektrik direğine çarparak durabildi. Tır elektrik direğine çarptığı esnada durmasaydı, ardındaki hedef üst geçidin ayağı olacaktı. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Eskişehir, Bilecik, Son Dakika

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