Bilecik\'te Toprak Kayması

Bilecik'te bir işletmede istinat duvarının çökmesi sonucu toprak kayması meydana geldi.

Olay, Bilecik'in Ahmetpınarı köyü mevkiinde bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yağışların etkili olduğu bölgede yaşanan çökme sonrası toprak kayması oluştu. Olayın ardından bölgeye Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, bölgede asayişi veya trafiği olumsuz etkileyecek bir durumun bulunmadığı tespit edildi. Tedbir amacıyla AFAD ekiplerine bilgi verilerek, detaylı teknik inceleme başlatıldı.

Bölgede ekiplerin kontrol ve güvenlik çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. - BİLECİK