Bilecik'in Osmaneli ilçesinde toprak kayması sonucu dev kaya parçası yola düştü.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Medetli köy yolunda meydana gelen toprak kayması ihbarı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, doğal nedenlerle kopan kaya parçasının köy yoluna düştüğü, olayda herhangi bir can ya da mal kaybının yaşanmadığı belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından yol üzerinde dubalarla gerekli güvenlik önlemleri alınırken, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaya parçasının kaldırılması için Bilecik İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerine bilgi verildi.

Bölgeye gelen ekiplerin çalışmasıyla yola düşen kaya parçası kaldırılırken, yol yeniden normal ulaşıma açıldı. - BİLECİK