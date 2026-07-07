Bilecik'te Trafik Denetimleri: 439 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Bilecik'te Trafik Denetimleri: 439 Bin TL Ceza

Bilecik\'te Trafik Denetimleri: 439 Bin TL Ceza
07.07.2026 09:46
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Bilecik'te jandarma trafik denetimlerinde 439 bin 692 TL ceza kesildi, 2 araç trafikten men edildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde trafik kurallarını ihlal eden sürücülere 439 bin 692 TL idari para cezası uygulandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 186 personelin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde, 4 bin 96 şahıs sorgulanırken, 37 park ve bahçe, 20 iş yeri ile 27 metruk bina kontrol edildi. Trafik uygulamalarında ise bin 995 araç denetlendi. Yapılan kontrollerde çeşitli kural ihlalleri tespit edilen sürücülere toplam 439 bin 692 TL idari para cezası uygulanırken, 2 araç da trafikten men edildi.

Öte yandan Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, kritik öneme sahip NATO Petrol Boru Hattı, BOTAŞ Doğalgaz Boru Hattı ile Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve konvansiyonel tren hattı güzergahlarında da güvenlik denetimleri gerçekleştirildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Jandarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Bilecik, Trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te Trafik Denetimleri: 439 Bin TL Ceza - Son Dakika

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