Bilecik'te Trafik Denetimlerinde 109 Araç Sürücüsüne 209 Bin 331 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bilecik'te Trafik Denetimlerinde 109 Araç Sürücüsüne 209 Bin 331 TL Cezai İşlem Uygulandı

Bilecik\'te Trafik Denetimlerinde 109 Araç Sürücüsüne 209 Bin 331 TL Cezai İşlem Uygulandı

Bilecik Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde 268 araç kontrol edildi ve 109 araç sürücüsüne toplamda 209 bin 331 TL trafik idari para cezası uygulandı. Cezalar arasında muayenesiz araç kullanmak, radar-hız ihlali, takograf cihazını kullanmamak, ehliyetsiz araç kullanmak, brandasız yük taşımak, alkollü araç kullanmak ve aykırı ışık donanımı gibi ihlaller yer aldı.

23.08.2024 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te yapılan trafik denetimlerinde 109 araç sürücüsüne 209 bin 331 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Bilecik Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 268 araç denetlendi ve 109 araç sürücüsüne 209 bin 331 TL cezai işlem uygulandı.

6 araç sürücüsüne 'Muayenesiz araç kullanmak', 65 araç sürücüsüne 'Radar-hız ihlali', 2 araç sürücüsüne 'Takograf cihazını kullanmamak', 2 araç sürücüsüne 'Ehliyetsiz araç kullanmak', 1 araç sürücüsüne 'Brandasız yük taşımak', 1 araç sürücüsüne 'Alkollü araç kullanmak', 1 araç sürücüsüne 'Aykırı ışık donanımı' maddeleri gereğince toplam 209 bin 331 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

3-sayfa, bilecik, trafik, Spor, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Trafik Denetimlerinde 109 Araç Sürücüsüne 209 Bin 331 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:54 SPK’dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in “istifa“ iddiasına inceleme SPK'dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in "istifa" iddiasına inceleme
00:34 Almanya’nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var Almanya'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 02:14:34. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te Trafik Denetimlerinde 109 Araç Sürücüsüne 209 Bin 331 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement