Bilecik'te yapılan trafik denetimlerinde 109 araç sürücüsüne 209 bin 331 TL trafik idari para cezası uygulandı.
Bilecik Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 268 araç denetlendi ve 109 araç sürücüsüne 209 bin 331 TL cezai işlem uygulandı.
6 araç sürücüsüne 'Muayenesiz araç kullanmak', 65 araç sürücüsüne 'Radar-hız ihlali', 2 araç sürücüsüne 'Takograf cihazını kullanmamak', 2 araç sürücüsüne 'Ehliyetsiz araç kullanmak', 1 araç sürücüsüne 'Brandasız yük taşımak', 1 araç sürücüsüne 'Alkollü araç kullanmak', 1 araç sürücüsüne 'Aykırı ışık donanımı' maddeleri gereğince toplam 209 bin 331 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Bilecik'te Trafik Denetimlerinde 109 Araç Sürücüsüne 209 Bin 331 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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