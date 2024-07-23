Bilecik\'te Trafik Denetimlerinde 62 Araç Sürücüsüne 83 Bin 381 TL Cezai İşlem Uygulandı

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Bilecik'te düzenlenen trafik denetimlerinde 62 araç sürücüsüne 83 bin 381 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uygulamalarda 179 araç sürücüsü denetlenirken 62 araç sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. 20 adet araç sürücüsüne 'Hız-Radar İhlali', 4 adet motosiklet sürücüsüne 'Kask Takmamak', 3 adet araç sürücüsüne 'Trafik İşaret ve Levhalara Uymamak', 2 adet araç sürücüsüne 'Yüksek Ses ile Müzik Yayını Yapmak', 2 adet araç sürücüsüne 'Muayenesiz Araç Kullanmak', 1 adet araç sürücüsüne 'Çekme Belgeli Aracı Trafikte Kullanmak', 1 adet araç sürücüsüne 'Plakanın okunmasını engelleyecek şekilde değişiklik yapmak', 1 adet araç sürücüsüne 'Yetersiz Ehliyet', 1 adet araç sürücüsüne 'Sigorta Yaptırmama', 1 adet araç sürücüsüne 'Alkollü Araç Kullanmak', 1 adet araç sürücüsüne 'Engelliler için Ayrılan Alana Park Etmek' maddeleri gereğince toplam 83 bin 381 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK