Bilecik'te Trafik Denetimlerinde 62 Araç Sürücüsüne 83 Bin 381 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Bilecik'te Trafik Denetimlerinde 62 Araç Sürücüsüne 83 Bin 381 TL Cezai İşlem Uygulandı

Bilecik\'te Trafik Denetimlerinde 62 Araç Sürücüsüne 83 Bin 381 TL Cezai İşlem Uygulandı

Bilecik'te yapılan trafik denetimlerinde 62 araç sürücüsüne toplamda 83 bin 381 TL trafik idari para cezası uygulandı. Denetimlerde hız radarı ihlali, kask takmama, trafik işaret ve levhalara uymama gibi çeşitli suçlar tespit edildi.

23.07.2024 10:46
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Bilecik'te düzenlenen trafik denetimlerinde 62 araç sürücüsüne 83 bin 381 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uygulamalarda 179 araç sürücüsü denetlenirken 62 araç sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. 20 adet araç sürücüsüne 'Hız-Radar İhlali', 4 adet motosiklet sürücüsüne 'Kask Takmamak', 3 adet araç sürücüsüne 'Trafik İşaret ve Levhalara Uymamak', 2 adet araç sürücüsüne 'Yüksek Ses ile Müzik Yayını Yapmak', 2 adet araç sürücüsüne 'Muayenesiz Araç Kullanmak', 1 adet araç sürücüsüne 'Çekme Belgeli Aracı Trafikte Kullanmak', 1 adet araç sürücüsüne 'Plakanın okunmasını engelleyecek şekilde değişiklik yapmak', 1 adet araç sürücüsüne 'Yetersiz Ehliyet', 1 adet araç sürücüsüne 'Sigorta Yaptırmama', 1 adet araç sürücüsüne 'Alkollü Araç Kullanmak', 1 adet araç sürücüsüne 'Engelliler için Ayrılan Alana Park Etmek' maddeleri gereğince toplam 83 bin 381 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Trafik Denetimlerinde 62 Araç Sürücüsüne 83 Bin 381 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te Trafik Denetimlerinde 62 Araç Sürücüsüne 83 Bin 381 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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