Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralı.

Kaza; Bilecik'in İnhisar ilçesi Mihalgazi-İnhisar karayolu Karaoğlan mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; karayolunda seyir Süleyman H. idaresindeki 26 ALL 422 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen ve aracın yanması nedeniyle plakası öğrenilemeyen Şahin Mervan idaresindeki motosiklet çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü Süleyman H. hafifi şekilde yaralanırken, diğer sürücü Şahin Mervan ve araçta yolcu olarak bulunan Burcu M. ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İnhisar Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Ağır yaralı olan motosiklet sürücüsü Şahin Mervan (37) yapılan tüm müdahalece rağmen kurtarılamadı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK