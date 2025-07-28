Bilecik\'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te seyir halinde otomobil ile motorlu bisiklet çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Işıklı ile Altay sokaklarının kesiştiği noktada meydana geldi. Işıklı Sokak üzerinde seyir halindeki Abdulsamet Y. idaresindeki 11 ABE 099 plakalı motorlu bisikleti ile Altay Sokak üzerinde seyir halindeki Serkan Ş. idaresindeki 11 AJ 508 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 11 ABE 099 plakalı motorlu bisiklet sürücüsü Abdulsamet Y. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK