Bilecik\'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobilin tarlaya düşmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik'e bağlı Okluca köyü mevkiinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yol kenarında bulunan tarlaya düştü. Kazada sürücü Efrail A. yaralanırken, olay yerine sevk edilen acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Meydana gelen kazada araçta maddi hasar oluşurken, olayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı. - BİLECİK