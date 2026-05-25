Bilecik\'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsünün istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Ericek köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İznik Karayolu üzerinde seyir halinde olan 11 SF 636 plakalı otomobil, sürücü Recep K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK