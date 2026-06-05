Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik\'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
05.06.2026 11:01
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Bilecik'te otomobilin kamyona çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Jandarma soruşturma başlattı.

Bilecik'te kaçırdığı kavşağa yeniden girmek isteyen otomobille kamyonun çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza dün gece, Bilecik-Söğüt karayolunun 3'üncü kilometresinde bulunan Yeniköy-Deresakarı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Söğüt istikametine seyir halindeyken kaçırdığı kavşağa yeniden girmek için manevra yapan Ali Y. idaresindeki 11 ACD 565 plakalı otomobil, aynı yöne ilerleyen Mücahit T. yönetimindeki 11 TA 212 plakalı kamyona yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan otomobil sürücüsü Ali Y., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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