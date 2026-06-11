Bilecik'te seyir halindeki otomobil, aynı istikamette seyreden hafif ticari araca arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza; Bilecik - Bozüyük- Eskişehir kara yolu Demirköy Köyü mevkiinde meydana geldi. Bilecik'ten Bozüyük istikametine seyreden Ş.T.R. 34 NPC 449 plakalı otomobil, önünde seyreden R.İ. idaresindeki 41 JC 279 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kontrolden çıkan 41 JC 279 plakalı hafif ticari araç, orta refüje vurarak durabilirken, sürücüsü yaralandı. Yaralı R.İ. olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK
Son Dakika › 3. Sayfa › Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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