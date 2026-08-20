Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik\'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı, polis inceleme başlattı.

Bilecik'te 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik'in Gölpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Reşadiye Mahallesi'nden ilçe merkezine seyir halinde olan Ayşe S. idaresindeki 26 AAZ 691 plakalı otomobille, yan yoldan anayola çıkış yapan Mehmet A. idaresindeki 11 AY 429 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 26 AAZ 691 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Zeynep B. hafif şekilde yaralandı. Yaralı olay yerine gelen acil servis ekiplerince müdahale yapıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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