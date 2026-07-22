Bilecik\'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesi ile Barış 1 Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilememen R.K. idaresindeki otomobil ile M.İ. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada sürücü R.K. ile araçta yolcu olarak bulunan Ş.Ş. ve N.K. yaralandı. Olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK