Bilecik\'te Trafik Kazası: Esnaf Yardıma Koştu

Bilecik'te otomobille çarpışan motosiklette yaralanan kadın yolcunun yardımına çevredeki esnaf yetişti.

Kaza, merkez Gazipaşa Mahallesi Tevfikbey Caddesi Ziraat Bankası önünde oldu. Caddede seyir halindeki N.C. idaresindeki 34 HT 3815 plakalı otomobil ile A.K. idaresindeki 11 MA 313 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkiyle devrilen motosikletteki yolcu M.M. yaralandı. Hafif yaralı kadına çevredeki esnaf kendisini sandalyenin üzerine oturtarak destek oldu. Yaralı olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK