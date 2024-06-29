Bilecik'te Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

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Bilecik'te eski otogar kavşağında meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Bilecik'ten Bozüyük istikametine seyir halinde ilerleyen 11 ABR 953 plakalı motosiklet sürücüsü M.K.T. eski otogar kavşağına geldiği esnada kavşakta Osmaneli istikametine dönüş yapmakta olan R.D. idaresindeki 11 T 0018 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü M.K.T. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK