Bilecik'te Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'te Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Bilecik\'te Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Bilecik'teki kazada motosiklet otomobile çarptı, sürücü hastaneye kaldırıldı. Durumu iyi.

02.05.2025 10:50
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Bilecik'te otomobil ile motosiklet çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı Tepebaşı mevkiinde meydana geldi. Sanayi istikametinden Karayolları istikametine seyir halindeki Farid Reşad M. idaresindeki 11 EM 477 plakalı motosiklet, önünde seyreden ve sağ şeritten sol şeride ani manevra yapan Fatih K. idaresindeki 11 ACK 027 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü Farid Reşad M. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika

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