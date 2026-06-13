Bilecik'te Trafik Kazası: Sürücü Panik Yapınca Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Bilecik'te Trafik Kazası: Sürücü Panik Yapınca Hastaneye Kaldırıldı

13.06.2026 10:03
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Bilecik'te tırdan etkilenen sürücü panikle gaza basınca kazaya neden oldu, iki kişi yaralandı.

Bilecik'te seyir halindeki bir sürücü karşı yönden gelen tırdan etkilenerek panik yapması sonucu fren yerine gaza basmasınca hastanelik oldu.

Kaza, Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Akköy Köy yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Muratça köyü istikametine seyir halinde 26 GS 081 plakalı otomobil sürücüsü Remziye D. (74) tırdan etkilenerek panik yapması sonucu fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan duvara çarparak, durabildi. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü Remziye D. ve araçta bulunan Nami D. yaralandı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Bilecik, İnhisar, Trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te Trafik Kazası: Sürücü Panik Yapınca Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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