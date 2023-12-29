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Bilecik'te trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen - Son Dakika
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Bilecik'te trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde görev yapan 36 yaşındaki öğretmen Bilal Pala, Bursa İznik ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Pala, motosikletiyle bir kamyonete çarptıktan sonra hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öğrencileri ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı.

Bilecik\'te trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen
29.12.2023 - 23:07,
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde öğretmenlik yapan 36 yaşındaki Bilal Pala, Bursa İznik ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Osmaneli 75. Yıl Anadolu Lisesi'nde Beden Eğitimi Öğretmeni olan Bilal Pala (36), kullandığı motosikletiyle önünde seyir halinde olan H.O.'nun idaresindeki 16 BBZ 020 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Bilal Pala kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. Ölüm haberini duyan öğrencileri ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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