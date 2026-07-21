Bilecik\'te Traktör Devrildi, Sürücü Yaralandı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan traktör devrilirken, sürücüsü yaralandı.

Kaza; Bilecik'in Pazaryeri ilçesi bağlı Güde Köyü'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; köy yolunda seyir halindeki 11 AU 905 plakalı traktör sürücüsü Vahdettin P. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrilirken, sürücüsü yaralandı. Yaralı Vahdettin P. olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK