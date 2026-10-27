Bilecik\'te traktör kazasında ağır yaralanan sürücü hastanede kurtarılamadı

Bilecik'te traktör kazasında ağır yaralanan sürücü hastanede kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Alpagut köyü mevkiinde orman yolunda traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bilecik'te orman yolunda devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, Bilecik merkeze bağlı Alpagut köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.E. idaresindeki traktör, orman yolunda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, olay yerine gelen acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan H.E., hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA
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