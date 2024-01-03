 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bilecik'te tütün ve tütün mamulü operasyonunda çok miktarda kaçak malzeme ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te tütün ve tütün mamulü operasyonunda çok miktarda kaçak malzeme ele geçirildi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'SİS-2' operasyonunda, tütün ve tütün mamulü kaçakçılığına yönelik yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 26 bin 160 adet tütün doldurulmuş makaron, 30 paket kaçak sigara, 180 adet kaçak puro, 17 adet elektronik sigara, 3,2 kilo kaçak çay ve 14 paket nargile kömürü ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 5 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Bilecik\'te tütün ve tütün mamulü operasyonunda çok miktarda kaçak malzeme ele geçirildi
03.01.2024 - 13:33,
Abone Ol

Bilecik'te gerçekleştiren operasyonda çok miktarda tütün ve tütün mamulü ele geçirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince tütün ve tütün mamulü kaçakçılığına yönelik 'SİS-2' operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 2 ayrı operasyon kapsamında şahısların ikametinde, arabalarında ve üzerlerinde yapılan arama sonucunda 1 adet ruhsatsız tabanca, 26 bin 160 adet tütün doldurulmuş makaron, 30 paket kaçak sigara, 180 adet kaçak puro, 17 adet elektronik sigara 3,2 kilo kaçak çay, 14 paket nargile kömürü ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyon gözaltına alınan 5 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bilecik, Güvenlik, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te tütün ve tütün mamulü operasyonunda çok miktarda kaçak malzeme ele geçirildi - Son Dakika


14:32
HÜDA PAR, yerel seçimlere kendi logosu ile tek başına girecek HÜDA PAR, yerel seçimlere kendi logosu ile tek başına girecek
14:29
Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket
14:03
90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi 90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi
13:51
Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti
13:37
Köyünde kurduğu serada tek başına yılda 20 ton istiridye mantarı üretiyor Köyünde kurduğu serada tek başına yılda 20 ton istiridye mantarı üretiyor
13:37
Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit
13:37
Lucescu'dan Fatih Terim'i deli edecek sözler Lucescu'dan Fatih Terim'i deli edecek sözler
13:35
Japonya'daki uçak kazasında pilot hatası ya da koordinasyon eksikliği ihtimali üzerinde duruluyor Japonya'daki uçak kazasında pilot hatası ya da koordinasyon eksikliği ihtimali üzerinde duruluyor

Son Dakika
14:32 HÜDA PAR, yerel seçimlere kendi logosu ile tek başına girecek
14:29 Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket
14:03 90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi
13:51 Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti
13:37 Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit
13:37 Lucescu'dan Fatih Terim'i deli edecek sözler
13:37 Köyünde kurduğu serada tek başına yılda 20 ton istiridye mantarı üretiyor
13:35 Japonya'daki uçak kazasında pilot hatası ya da koordinasyon eksikliği ihtimali üzerinde duruluyor
13:24 GÜNGÖREN'de İşçi Vinç Sepetiyle Malzeme İndirirken Otomobilin Cam Tavanına Çarptı
12:54 Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 14:40:41. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te tütün ve tütün mamulü operasyonunda çok miktarda kaçak malzeme ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement