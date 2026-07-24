Bilecik\'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu maddeye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda yapılan aramalarda muhtelif miktarda kokain ele geçirilirken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' ile 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçlarından adli işlem başlatıldı.