Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
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Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Bilecik\'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
24.07.2026 09:29
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Bilecik'te düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı, kokain ele geçirildi.

Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu maddeye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda yapılan aramalarda muhtelif miktarda kokain ele geçirilirken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' ile 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Bilecik, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika

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