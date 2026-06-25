Bilecik’te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük ilçesinde Bozüyük Narkotik Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında bir şüpheli takibe alındı. Gerçekleştirilen operasyonda muhtelif miktarda 'Captagon maddesi' ele geçirildi. Olayla ilgili 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlarından gözaltına alınan 1 şahıs, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİLECİK