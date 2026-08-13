Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
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Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Bilecik\'te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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Bilecik'te düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı, uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 1 araçta ve 4 şüphelinin üzerinde arama yapıldı. Aramalarda ecstasy hap, kokain, esrar ve uyuşturucu madde kullanımında kullanılan grinder (öğütücü aparat) ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli, 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' ile 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçlarından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Bilecik, Gözaltı, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

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