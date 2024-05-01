Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Bilecik\'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1,29 gram sentetik kannabinoid, 0,61 gram metamfetamin, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca ve 6 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında uyuşturucu madde bulundurma ve ateşli silahlarla ilgili yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, yakalanan şahıslardan 2'si çeşitli suçlardan aranıyordu.

01.05.2024 12:06  Güncelleme: 12:09
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Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken konuyla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda; 1,29 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 0,61 gram metamfetamin maddesi, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 6 adet tabanca fişeği ele geçirilirken konuyla ilgili 4 şüpheli şahıs yakalandı.

Şüpheli 4 şahıs hakkında; 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan ve tabanca ile yakalanan şahsa; 'Ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçakların memlekete sokulması, imali, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulması' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Ayrıca yakalanan şahıslardan 2'sinin çeşitli suçlardan dosya firarisi olarak arandıkları tespit edildi. 2 adet 'Nitelikli Mala Zarar Verme' suçlarından aranan şahıs savcılıkça serbest bırakılırken, 'Açıktan Hırsızlık ve Motosiklet Hırsızlığı suçlarından aranan şahıs ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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