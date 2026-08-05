Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 40 Kök Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 40 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Bilecik\'te Uyuşturucu Operasyonu: 40 Kök Kenevir Ele Geçirildi
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Bilecik'te jandarma, kenevir ve uyuşturucu maddelerle birlikte aranan bir şahsı yakaladı.

Bilecik'te jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, kenevir ve uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 2023 yılından bu yana aranan şahıs da yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Sarnıç köyünde S.K. isimli şahsın kamu arazisi niteliğindeki ormanlık alana kenevir ektiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ormanlık alanda yapılan arazi taramasında 40 kök kenevir bitkisi ile 100 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheliyle yapılan mülakatta ise 2 gram metamfetamin ile 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı rızasıyla teslim alındı.

Öte yandan, şahsın UYAP sorgusunda, 'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı' suçundan hakkında yakalama kaydı bulunduğu ve 2023 yılından bu yana arandığı tespit edildi.

Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararı doğrultusunda şüphelinin aynı bölgede bulunan konteyner ile çevresinde, narkotik madde arama köpeği ve komando timlerinin de katılımıyla arama gerçekleştirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 40 Kök Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 40 Kök Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika
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