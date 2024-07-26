Bilecik\'te Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Yakalandı

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Bilecik'te düzenlenen operasyonunda çok sayıda uyuşturucu maddei ele geçirilirken konuyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca 'Uyuşturucu ile Mücadele' kapsamında merkeze bağlı Okuluca Köyü'ndfe yürütülen çalışmalarda bir evde kenevir bitkisi yetiştirildiği tespit edildi. Yapılan uyuşturucu operasyonunda; 49 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek konuyla ilgili M.Ç. ve M.G. isimli 2 şüpheli yakalandı.

Yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK