Bilecik'te uyuşturucu satıcılığı yapan 3 kişi 10 gram metamfetaminle yakalandı - Son Dakika
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Bilecik'te uyuşturucu satıcılığı yapan 3 kişi 10 gram metamfetaminle yakalandı

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Bilecik\'te uyuşturucu satıcılığı yapan 3 kişi 10 gram metamfetaminle yakalandı
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Bilecik'te uyuşturucu satıcılığı yaptığı tespit edilen 3 kişi, Osmaneli'nde jandarma operasyonuyla yakalandı. Aramada 10 gram metamfetamin, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, payp, 2 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Bilecik'te uyuşturucu satıcılığı yaptığı tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre; İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler 3 şahsın Bilecik'ten temin ettiği uyuşturucu maddeyi Osmaneli ilçesinde uyuşturucu kullanan şahıslara satacağı yönünde bilgiler elde edildi. Yapılan titiz çalışmalar, takip ve operasyon neticesinde R.B., E.A. ve S.K. isimli şahıslar Osmaneli'nde yakalandı. Yapılan aramada; 10 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, payp, 2 adet cep telefonu, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirilmiştir. Şahıslar hakkında 'uyuşturucu madde imal' ve 'ticareti kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak' suçlarından adli tahkikata başlatıldı.

Kaynak: İHA
Cep TelefonuJandarmaOsmaneli3. SayfaBilecikGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te uyuşturucu satıcılığı yapan 3 kişi 10 gram metamfetaminle yakalandı - Son Dakika
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