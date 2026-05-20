Bilecik\'te Uyuşturucu Suçlusu Yakalandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma operasyonuyla yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, ihbar üzerine jandarma ekipleri ilçeye bağlı Günyurdu köyüne operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen çalışmada, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan aranan ve hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.P. isimli şahıs kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK
