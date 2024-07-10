Bilecik\'te yakalama kararı bulunan şüpheli polis ekiplerince yakalandı

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Bilecik'te hakkında 2 adet yakalama kararı bulunan şüpheli polis ekiplerinden kaçamadı.

Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosu ve Bilecik Sulh Ceza Hakimliğince; 'Basit Yaralama' suçundan 5 ay 3 gün hapis cezası ile hakkında yakalama kararı çıkarılan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Yakalanan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK