Bilecik\'te Yangın Kontrol Altına Alındı

Bilecik'te çıkan örtü yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Bilecik'e bağlı Kuyubaşı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan ve yaklaşık 500 metrekarelik alanda etkili olan örtü yangınına 2 arazözle müdahale edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın çevredeki ormanlık alana sıçramadan tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için Orman İşletme Şefliği tarafından soruşturma başlatıldı. - BİLECİK