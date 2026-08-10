Bilecik'te Yangın Riskine Karşı Denetimler - Son Dakika
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Bilecik'te Yangın Riskine Karşı Denetimler

Bilecik\'te Yangın Riskine Karşı Denetimler
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Bilecik'te hasat sezonunda yangın riskine karşı jandarma denetim yaptı ve uyarılarda bulundu.

Bilecik'te hasat sezonuyla birlikte artan yangın riskine karşı tarlalarda denetimler gerçekleştirildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dudaş köyü mevkiinde gerçekleştirdiği önleyici kolluk devriyesinde hasat yapılan alanları kontrol etti. Biçerdöverlerin yanında bulunması gereken su tankerleri denetlenirken, sürücülere yangın riskine karşı uyarılarda bulunuldu. Ekipler, biçerdöverlerde yangın tüpü bulundurulması, makinelerin düzenli bakımının yapılması ve hasat sırasında su tankerlerinin hazır tutulması gerektiğini belirtti.

Öte yandan, jandarma ekiplerinin, hasat sezonu boyunca tarım arazileri ve ormanlık alanlarda yangınların önlenmesine yönelik denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Bilecik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te Yangın Riskine Karşı Denetimler - Son Dakika

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