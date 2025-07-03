Bilecik'te Yangın Sonrası Konteyner Kentler Kuruldu - Son Dakika
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Bilecik'te Yangın Sonrası Konteyner Kentler Kuruldu

Bilecik\'te Yangın Sonrası Konteyner Kentler Kuruldu
03.07.2025 11:20
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Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli'nde yangın mağdurları için konteyner kentler kurulmaya başlandı.

Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarının ardından zarar gören vatandaşlar için konteyner kentler kurulmaya başlandı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı 9 köyü etkisi altına almıştı. 3 gündür havadan ve karadan binlerce kişinin canla başla çalışarak kontrol altına almaya çalıştığı alevler, geçen pazar sabahı yağan yağmurun etkisiyle kısmen kontrol altına alındı. Yangında tamamen yanan Köprücek, Tongurlar ve Soğucakpınar köyleri 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' olarak ilan edildi.

Osmaneli ve Gölpazarı'nda konteyner kentler kurulmaya başlandı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Osmaneli ve Gölpazarı'nda konteyner kentlerde inceleme yaptı. Burada İHA muhabirine açıklama yapan Vali Sözer, "Yangınımız 3 gün süren şekilde devam etti. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını ekiplerimiz gayretli çalışmasıyla kontrol atına alınarak, soğutma çalışmalarımızı neredeyse tamamladık diyebiliriz. Ama bu demek değildir ki tedbiri elden bırakmadık. Köprücek, Tongurlar ve Soğucakpınar köyleri 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' olarak ilan edildi. Bu köylerimizden bir tanesi de şu an içerisinde bulunduğumuz Köprücek Köyü. Biz hemen çok hızlı bir şekilde reaksiyon aldık hemen altyapıyı kurduk. Bu bölgeye şu an 10 tane konteyner yerleştiriyoruz. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulum süreci devam eden konteyner alanlarında, elektrik, kanalizasyon ve diğer altyapı çalışmaları aralıksız şekilde sürdürülüyor. Her şeyini bugün itibarıyla tamamlayıp elektriğini de verip yarın inşallah tüm vatandaşlarımızı burada ağırlamaya ve misafir etmeye çalışacağız" dedi.

Konteynerlerde buzdolabı, televizyon, yatak, ocak ve klima bulunuyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Yangın Sonrası Konteyner Kentler Kuruldu - Son Dakika

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