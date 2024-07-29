Bilecik\'te Yapılan Trafik Denetimlerinde 68 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

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Bilecik'te yapılan trafik denetimlerinde 68 araç sürücüsüne ceza yazılırken 1 araç trafikten men edildi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğünce 169 araç sürücüsü denetlendi. 68 araç sürücüsüne ise cezai işlem uygulandı. 33 araç sürücüsüne 'Hatalı Park', 4 araç sürücüsüne 'Radar-hız ihlali', 4 araç sürücüsüne 'Trafik işaret levhalarına uymamak', 4 araç sürücüsüne 'Seyir halinde cep telefonu kullanmak', 4 araç sürücüsüne 'Sürücü belgesiz araç kullanmak', 2 motosiklet sürücüsüne 'Kask takmamak', 2 araç sürücüsüne 'Kırmızı ışıkta geçmek', 1 araç sürücüsüne 'Polisin ikazlarına uymamak', 1 araç sürücüsüne 'Tehlikeli şerit değiştirmek', 1 araç sürücüsüne 'Saygısızca araç kullanmak', 1 araç sürücüsüne 'Kavşakta duraklamak', 1 araç sürücüsüne 'Banketlerden yararlanarak geçiş yapmak' maddeleri gereğince toplam 129 bin 543 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Yapılan denetimlerde 1 araç trafikten men edildi. - BİLECİK