Bilecik'te Yapılan Trafik Denetimlerinde 68 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bilecik'te Yapılan Trafik Denetimlerinde 68 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

Bilecik\'te Yapılan Trafik Denetimlerinde 68 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde 169 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 68 araç sürücüsüne çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle cezai işlem uygulandı. Ayrıca, 1 araç trafikten men edildi. Toplamda 129 bin 543 TL trafik idari para cezası kesildi.

29.07.2024 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te yapılan trafik denetimlerinde 68 araç sürücüsüne ceza yazılırken 1 araç trafikten men edildi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğünce 169 araç sürücüsü denetlendi. 68 araç sürücüsüne ise cezai işlem uygulandı. 33 araç sürücüsüne 'Hatalı Park', 4 araç sürücüsüne 'Radar-hız ihlali', 4 araç sürücüsüne 'Trafik işaret levhalarına uymamak', 4 araç sürücüsüne 'Seyir halinde cep telefonu kullanmak', 4 araç sürücüsüne 'Sürücü belgesiz araç kullanmak', 2 motosiklet sürücüsüne 'Kask takmamak', 2 araç sürücüsüne 'Kırmızı ışıkta geçmek', 1 araç sürücüsüne 'Polisin ikazlarına uymamak', 1 araç sürücüsüne 'Tehlikeli şerit değiştirmek', 1 araç sürücüsüne 'Saygısızca araç kullanmak', 1 araç sürücüsüne 'Kavşakta duraklamak', 1 araç sürücüsüne 'Banketlerden yararlanarak geçiş yapmak' maddeleri gereğince toplam 129 bin 543 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Yapılan denetimlerde 1 araç trafikten men edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Trafik Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Bilecik, trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Yapılan Trafik Denetimlerinde 68 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:45 Kenan Işık hayatını kaybetti Kenan Işık hayatını kaybetti
10:33 Ameliyat önlüklü ve yaralı şahıs kimseye aldırmadan E-5’te yürüdü Ameliyat önlüklü ve yaralı şahıs kimseye aldırmadan E-5'te yürüdü
10:09 Bakanlık 7 bin lüks araç sahibinin peşinde Müfettişler tek tek izini sürüyor Bakanlık 7 bin lüks araç sahibinin peşinde! Müfettişler tek tek izini sürüyor
09:49 AK Parti’den İsrailli Bakan Katz’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik skandal sözlerine sert tepki AK Parti'den İsrailli Bakan Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine sert tepki
09:12 İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı Beyrut’ta uçuşlar askıya alındı, 10’dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı! Beyrut'ta uçuşlar askıya alındı, 10'dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı
10:38 Rusya’da bir Kadın 13. kattan düştü, hafif yaralarla kurtuldu Rusya'da bir Kadın 13. kattan düştü, hafif yaralarla kurtuldu
10:15 Ortaköy’de Prens Selman fotoğrafıyla müşteri çekmeye çalışan kumpircilere ceza yağdı Ortaköy'de Prens Selman fotoğrafıyla müşteri çekmeye çalışan kumpircilere ceza yağdı
10:12 Lamine Yamal’a ihanet şoku Sevgilisi başka bir erkekle canlı yayın açtı Lamine Yamal'a ihanet şoku! Sevgilisi başka bir erkekle canlı yayın açtı
09:55 Venezuela’da Başkanlık seçimini Nicolás Maduro kazandı Venezuela'da Başkanlık seçimini Nicolás Maduro kazandı
09:48 Buluşma yerine gelen teröristler karşılarında MİT’i buldu Buluşma yerine gelen teröristler karşılarında MİT'i buldu
09:38 Banu Alkan’ın evlat acısı yaşayan Safiye Soyman için yayınladığı taziye mesajı tepki çekti Banu Alkan'ın evlat acısı yaşayan Safiye Soyman için yayınladığı taziye mesajı tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 11:58:07. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te Yapılan Trafik Denetimlerinde 68 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement