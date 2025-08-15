Bilecik\'te Yasa Dışı Kenevir Operasyonu

Bilecik'te jandarma ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri operasyonda, yasa dışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen bir şüpheliyi yakaladı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 'Yasadışı kenevir ekimi ile mücadele eylem planı', 'Uyuşturucu ile mücadele eylem planı' ve 'Narkotik tespit ve değerlendirme planı' çerçevesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Söğüt ilçesinde bir şahsa ait ev, eklenti ve bahçede yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı belirlendi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, yapılan adli aramada 2 kök kenevir bitkisi ile 347,6 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayın şüphelisi gözaltına alındı. - BİLECİK