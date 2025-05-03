Bilecik'te Yaşlı Kadın Dolandırıldı - Son Dakika
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Bilecik'te Yaşlı Kadın Dolandırıldı

Bilecik\'te Yaşlı Kadın Dolandırıldı

82 yaşındaki kadın, 'asker' diyerek arayan dolandırıcıya altınlarını kaptırdı. Soruşturma başlatıldı.

03.05.2025 13:28
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Bilecik'te yalnız yaşayan 82 yaşındaki kadın, kendisini telefonla arayarak "asker" olarak tanıtan bir şahıs tarafından dolandırıldı. Yaşlı kadın, evine gelen şahsa tüm altınlarını teslim etti.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 82 yaşındaki Z.Ö. kendisini telefonla arayan ve "asker" olduğunu söyledi. Dolandırıcının, yaşlı kadına vefat eden eşinin kimliğinin bir cinayet mahallinde bulunduğunu ve bu gerekçeyle altınları incelemek üzere alması gerektiğini söylediği öğrenildi. Dolandırıcıya inanan yaşlı kadın Z.Ö., evine gelen şahsa adet ata altını ve 2 adet beşi bir yerde altın setini teslim etti. Ardından dolandırıldığını anlayan 82 yaşındaki Z.Ö., hemen polis ekiplerini aradı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Jandarma, dolandırıcının kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Yetkililer, benzer yöntemlerle yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları ve şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları konusunda uyardı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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