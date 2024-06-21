Bilecik'te Yaya Kazası: 1 Kişi Yaralandı

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Bilecik'te otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Bilecik'ten Bozüyük istikametine seyir halinde ilerleyen M.G. idaresindeki 11 AY 223 plakalı araç karşıdan karşıya geçmekte olan yaya E.R.A'ya (14) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan 14 yaşındaki E.R.A. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi oldupu öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK