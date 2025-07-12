Bilecik\'te Zabıta Ekipleri Çevre Kirleticilerine Göz Açtırmıyor

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezi ve küçük sanayi çevresinde hurda, mobilya eşyası ve moloz atığı atan kişilere izin vermedi. Zabıta çevreye hurda ve mobilya eşyası atan kişiyi suçüstü yakaladı, bir de üstüne seyyar kavun karpuz satıcısı çıktı.

Hürriyet Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi Dördüncü Sokak'ta suçüstü yakalanan şahsa, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli uyarılar yapıldı ve attığı çöpleri tekrar kaldırması sağlandı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların mobilya, moloz ve benzeri eşyalarını 444 88 58 numaralı telefonları arayarak, ücreti karşılığında Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarından alabilecekleri bilgisini verdi.

Zabıta ekiplerinden vatandaşlara duyarlı olunması uyarısı

Mobilya eşyasının demir kısmının alınarak, diğer kısmının çevreye duyarsız şekilde atıldığına dikkat çeken Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların bu tür durumlara karşı duyarlı olmaları ve gerektiğinde 153 numaralı Zabıta Müdürlüğü telefonlarının aranabileceği bilgisini verdi. Ekipler ayrıca söz konusu şahsın aracında kavun ve karpuz olduğunu, ürünlerin sağlıksız şartlarda satışa sunulduğu bilgisini paylaştı.

Çevreyi ve doğayı kirletenlere ceza işlemi uygulanacak

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan bilgilendirici açıklamada "Zabıta Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın her alanda sağlıklı ve güvenli hizmeti alması amacıyla denetimlerimiz aralıksız sürmektedir. Şehrimizin birçok noktasında çöp kenarlarına atılan mobilya ve moloz türü atıklar çevreyi kirletmekte, ormanlık alanlarda yangınların meydana gelmesine neden olmaktadır. Zabıta Müdürlüğü olarak çevreye bu tür atıkları atanların tespiti halinde Kabahatler Kanunu hükümleri çerçevesinde gerekli ceza işlemi uygulanacaktır" denildi.

Öte yandan, çevreye hurda ve mobilya eşyası atan kişiyi suçüstü yakaladı, birde üstüne seyyar kavun karpuz satıcısı çıktı. Şahsa zabıtalar tarafından gerekli uyarılar yapılırken, şahsın attığı hurda ve mobilya eşyalar tekrar toplatıldı. - BİLECİK