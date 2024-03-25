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Bilecik'te zabıta ile çorap satıcısı kadın arasında gülümseten diyalog

BİLECİK - Bilecik'te bir çanta içinde getirdiği çorapları satan bayan ile zabıta arasında geçen diyalog gülümsetti.

Bilecik merkez Atatürk Bulvarı üzerinde vatandaşların yoğun olduğu bir kaldırım üzerine oturan bir bayan çorap satmaya başladı. Bunu gören zabıta ekipleri kadının yanına gelerek, "Hoş geldin, yine mi geldin sen?" dedi. Ardından çoraplarını çantaya konulan kadın zabıta arabasına götürüldü. Bu esnada "Öldürecen mi beni?" sorunu soran kadına Zabıta Amiri Özgür Özmen, "Yok, yok, estağfurullah niye öldürelim" dedi. Yaşanan bu diyalog gülümsemelere neden oldu.

Öte yandan zabıtalar dilencilerin artık bu yöntemlerle vatandaşlardan para talep ettiklerini ve seyyar halde satış yapanlarda kesinlikle alışveriş yapmamalarını söyledi.