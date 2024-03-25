Bilecik'te zabıta ile çorap satıcısı kadın arasında gülümseten diyalog
BİLECİK - Bilecik'te bir çanta içinde getirdiği çorapları satan bayan ile zabıta arasında geçen diyalog gülümsetti.
Bilecik merkez Atatürk Bulvarı üzerinde vatandaşların yoğun olduğu bir kaldırım üzerine oturan bir bayan çorap satmaya başladı. Bunu gören zabıta ekipleri kadının yanına gelerek, "Hoş geldin, yine mi geldin sen?" dedi. Ardından çoraplarını çantaya konulan kadın zabıta arabasına götürüldü. Bu esnada "Öldürecen mi beni?" sorunu soran kadına Zabıta Amiri Özgür Özmen, "Yok, yok, estağfurullah niye öldürelim" dedi. Yaşanan bu diyalog gülümsemelere neden oldu.
Öte yandan zabıtalar dilencilerin artık bu yöntemlerle vatandaşlardan para talep ettiklerini ve seyyar halde satış yapanlarda kesinlikle alışveriş yapmamalarını söyledi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bilecik'te zabıta ile çorap satıcısı kadın arasında gülümseten diyalog - Son Dakika
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonet ile minibüs çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.
Adana'da bir kişi, karısının eski eşi ve kardeşleri tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay, Kozan ilçesine bağlı Tufanpaşa Mahallesinde meydana geldi. Serhan Y., karısının eski eşi ve kardeşleri tarafından önce darp edilip daha sonra bıçaklandı. Saldırıda Yıldırım, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Polis ekipleri, olaya karışan eski eş Mahsuni K., kardeşi İbrahim K. ve Bilal K.'yı yakalama çalışmalarına devam ediyor.
İzmir'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verilen bir binanın 6. katındaki dairenin balkonundan kopan sıva parçaları, kaldırımda yürüyen yaşlı adamın üzerine düştü. Başından yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?