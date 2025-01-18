Bilecik'te Zincirleme Trafik Kazası - Son Dakika
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Bilecik'te Zincirleme Trafik Kazası

Bilecik\'te Zincirleme Trafik Kazası

Bilecik'te bir otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan kazada bir kişi yaralandı.

18.01.2025 11:41
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Bilecik'te bir kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Abdülhamidhan Bulvarını üzerinden ken merkezine seyir halindeki 11 AAN 882 plakalı otomobil sürücüsü Can E. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan yolun sağında park halinde bulunan 34 JR 5853 ve 41 AOZ 957 plakalı araçlara çarparak durabildi. Yaşanan trafik kazasında 11 AAN 882 plakalı otomobil sürücüsü Can E. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaşanan trafik kazası bulvar üzerinde bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, yaralanın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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