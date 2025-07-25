Bilecik'te orman yangınında alevler arasında kalan itfaiye aracı kül olurken, araç içinde yanan karpuzlar ve simsiyah olmuş baret, yangının dehşetini ortaya koydu.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde 5 gün önce çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek Bilecik'in Osmaneli ilçesine sıçramıştı. İlçede Kazancı, Büyükyenice, Kızılöz, Selçik köyleri tedbir amaçlı boşaltılırken, 3 bağ evi kül olmuş, bir kaç depo yanmıştı. Borça köyündeki yangına destek için gelen Zonguldak'ın Devrek İlçe Belediyesine ait itfaiye aracı alevlerin arasında kalırken, yanan araç kül olmuştu. Yangında araç içinde yanan karpuzlar ve simsiyah olmuş baret, yangının dehşetini ortaya koydu. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Bilecik'teki Orman Yangınında İtfaiye Aracı Kül Oldu - Son Dakika
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