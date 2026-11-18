Bilecik Vezirhan'da tali yolda iki tır çarpıştı, 1 kişi yaralandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Vezirhan beldesinde, Vezirhan Çimento işletmesine giden tali yolda iki tır çarpıştı ve kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bilecik'in Vezirhan beldesinde iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Vezirhan Çimento isimli işletmeye giden tali yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.K. idaresindeki 34 plakalı tır, Vezirhan istikametinde seyir halindeyken karşı yönden gelen B.H. yönetimindeki 16 plakalı tıra dorsesinin çarpması sonucu kaza meydana geldi.
Kazada B.H. isimli sürücü yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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