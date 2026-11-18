Bilecik'in Vezirhan beldesinde iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Vezirhan Çimento isimli işletmeye giden tali yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.K. idaresindeki 34 plakalı tır, Vezirhan istikametinde seyir halindeyken karşı yönden gelen B.H. yönetimindeki 16 plakalı tıra dorsesinin çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Kazada B.H. isimli sürücü yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.