Bilecik Yenipazar'da jandarmanın durdurduğu araçta 2 gram amfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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Bilecik Yenipazar'da jandarmanın durdurduğu araçta 2 gram amfetamin ele geçirildi

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Bilecik Yenipazar\'da jandarmanın durdurduğu araçta 2 gram amfetamin ele geçirildi
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Bilecik'in Yenipazar ilçesinde jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu araçta 2 gram amfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, daha önce de uyuşturucu kullanma suçundan işlem yapılan sürücü hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Yenipazar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Ulucak köyü mevkiinde önleyici kolluk faaliyeti yürüttükleri sırada B.Ö. isimli şahsın kullandığı aracı şüphe üzerine durdurdu. Şahsın üzerinde yapılan kaba üst aramasında, sigara jelatini içerisinde 2 gram amfetamin maddesi bulundu.

Uyuşturucu maddeye el konulurken, daha önce de uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapıldığı öğrenilen B.Ö. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
Narkotik SuçlarYenipazar3. SayfaGüvenlikBilecikGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik Yenipazar'da jandarmanın durdurduğu araçta 2 gram amfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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