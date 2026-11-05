Bilecik Yenipazar'da meyve toplarken merdivenden düşen 63 yaşındaki kişi yaralandı

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde meyve toplamak için çıktığı merdivenden düşen 63 yaşındaki şahıs yaralandı.

Olay, Yenipazar ilçesine bağlı Yukarıçaylı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kemal S. (63), evinin bahçesinde meyve toplamak için çıktığı merdivende dengesini kaybederek yaklaşık 1,5 metre yükseklikten yere düştü. Başından yaralanan Sarıkaya, ihbar üzerine olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin adından Yenipazar İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.