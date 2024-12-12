Bilezik için cinayet: Sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

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Bilezikleri için 2 çocuk annesi akrabasının boğazını kesen sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

SAMSUN - Samsun'da bilezikleri için akrabası olan 2 çocuk annesi kadının evinde boğazını keserek öldüren şahıs yargılandığı mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis ve ayrıca 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Balaç Mahallesi'ndeki 17 katlı sitenin 13. katında 25 Mayıs'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Yıldırım eşinden haber alamayınca evine gitti ve komşusunun da yardımıyla tornavida ile yangın merdiveninin kapısını açıp eve girdi. Fatih Yıldırım, 2 çocuk annesi eşi Kader Yıldırım'ı boğazı kesilmiş halde hareketsiz olarak buldu. Olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Eve giden polis ve sağlık ekipleri, Kader Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Koca Fatih Yıldırım'ın ifadesine başvuran polis eşinin kolundaki altın bileziklerin çalınmış olduğunu öğrendi. Polis olayla ilgili yaptığı araştırma sonucu cinayet olayını gerçekleştiren şahsın aynı binanın 3'üncü katında oturan ölen kadının eşinin halasının oğlu Mehmet Işık olduğunu tespit etti. Yakalanarak gözaltına alınan Mehmet Işık, 300 bin TL borcu olduğunu, kadının bileziklerini almak için cinayeti gerçekleştirdiğini itiraf etti. Mehmet Işık çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde hakkında ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bugün görülen davanın ikinci ve son duruşmasında mahkeme, Mehmet Işık'ı "öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "gasp" suçundan da 12 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.