Bilirkişi soruşturmasında 2 isim daha ifadeye çağrıldı - Son Dakika
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Bilirkişi soruşturmasında 2 isim daha ifadeye çağrıldı

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Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker'in gözaltına alınmasının ardından bilirkişi soruşturmasında 2 isim daha ifadeye çağrıldı. Bu kişiler; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iddialarıyla gündeme getirdiği bilirkişi ile yapılan görüşmeyi kayda alan Halk TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz ve yayınlanmasına izin veren Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş.

29.01.2025 15:14  Güncelleme: 15:42
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısında art arda iddialarla gündeme getirdiği bilirkişiye ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gazeteciler Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker gözaltına alınmıştı.

2 GAZETECİ İÇİN ADLİ KONTROL TALEP EDİLDİ

Bugün adliyeye sevk edilen Seda Selek ve Serhan Asker için savcılık adli kontrol talep ederken, Barış Pehlivan için ise henüz bir karar verilmediği belirtildi.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA 2 İSİM DAHA İFADEYE ÇAĞRILDI

Saat 14.30 sularında ise bilirkişiyle yapılan görüşmeyi kayda alan Halk TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz ve görüntülerin yayınlanmasına izin veren Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ifadeye çağrıldı.

HALK TV AÇIKLAMASINDA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Bilirkişi soruşturma kapsamında gözaltıların başlamasının ardından Halk TV tarafından bir açıklama yapılmıştı. Açıklamada şunlar yer almıştı; "Bu görüşmeyi kaydeden Barış Pehlivan değil. O sırada birlikte bulunduğu Halk TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz'dur. O da bir gazetecilik refleksiyle kaynağın açıklamalarını kayıt altına almıştır.

Bu, planlanarak yapılmış bir kayıt değildir. Haber kaynağı arandığında, aranan kişinin doğru isim olduğu anlaşıldığında gazetecilik refleksi gereği kayıt başlatılmıştır. Görüşmenin hemen ardından yine gazetecilik refleksiyle açıklamalar, yayına verilmiştir. Yayınlanmasına karar veren Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'tır."

Bilirkişi soruşturmasında 2 isim daha ifadeye çağrıldı

Ekrem İmamoğlu, Barış Pehlivan, Serhan Asker, Kürşad Oğuz, Seda Selek, Politika, 3-sayfa, Gündem, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bilirkişi soruşturmasında 2 isim daha ifadeye çağrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • emrah bakansız:
    bilirkişi hep aynı :) 16 2 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    gazetecilik refleksi ?? 3 8 Yanıtla
  • Mahmut Özdemir:
    milyonlarca haber yap gelde çoğu çocuk 78 kişinin can verdiği otel yangınının gündemini başka yöne çevirecek yanlış yap!! 4 1 Yanıtla
  • sus ceo:
    Adaletimizi bu duruma sokanlardan hesap sorulmadığı müddetçe bunu yapanlar doğru birşey yaptığını zannediyor. Size tavsiyem halkın içine bir girin de, yargıyı bu hale sokanlara halkın tepkisini görün. Zaten bu yapılan yargılama hataları ilk seçimde AKP'yi nasıl dibe vurduğunu gösterecek. Hukuk hatalarını yapan yargı mensupları AKP aleyhine çalışıyor bence . Bu hukuk hatalarını yapanların geçmişi araştırılsın, bence başka birşey var gibi. 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bilirkişi soruşturmasında 2 isim daha ifadeye çağrıldı - Son Dakika
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